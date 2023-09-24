



ISW: "вагнеровцы" возвращаются

Бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются воевать против Украины, однако в составе обычных подразделений ВС РФ.



К такому выводу пришли аналитики американского института изучения войны.



По данным ISW, наемники не помогут России переломить ситуацию на поле боя. "Вагнеровцев" перекидывают в Луганскую область на разные линии фронта.



Как отметил источник, около пяти сотен российских наемников уже присоединились к новой организации, сформированной экс-начальником отдела кадров. Они могут принять участие в боях на южном фланге Бахмута.



"Такие сообщения указывают на то, что силы "Вагнера" раздроблены и вряд ли смогут организоваться в сплоченную боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если они вернутся к боевым действиям в Украину", - сказано в заявлении.