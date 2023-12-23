



ISW: в РФ бьют тревогу после потери в Украине трех Су-34

В России сильно обеспокоены из-за потери в Украине трех истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые были сбиты ВСУ 22 декабря.



Об этом говорится в ежедневном отчете американского института изучения войны.



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По данным ISW, россияне обеспокоены значительным усилением возможностей украинских военных и ПВО на южном направлении фронта.



"Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря. Российские "военкоры" отреагировали на единичный инцидент большой озабоченностью относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины", - сказано в сообщении.



По словам аналитиков, незадолго до этого россияне 13 мая потеряли в Брянской области два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Уточняется, что в тот раз в РФ были также обеспокоены из-за возможностей ПВО ВСУ.