



ISW: Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра Херсонщины

Силы обороны продолжают операции на левом берегу Днепра в Херсонской области, удерживают позиции и, вероятно, дополнительно перебрасывают туда пехоту. Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отечете.



Они отмечают, что украинские силы продолжили операции на восточном (левом) берегу Днепра Херсонской области 18 ноября.



Украинский Генеральный штаб сообщил, что Силы обороны удерживают позиции на востоке Херсонской области.



В то же время российский "военкор" утверждал, что украинские войска при поддержке артиллерии безуспешно атаковали в районе сел Пойма (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра) и Песчановка (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра), а также со стороны села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра).



В целом российские "военкоры" утверждали, что украинские силы продолжают перебрасывать дополнительную пехоту на восточный берег.



По сообщению украинского Генштаба, 18 ноября Силы обороны отбили 12 российских атак на восточном берегу Херсонской области.



В отчете также говорится и о других направлениях, где происходят военные действия в Украине.



Аналитики отмечают: российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не получили никаких подтвержденных успехов 18 ноября.



По сообщению МО России, 18 ноября украинские войска провели неудачные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в районе Синьковки, Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) и Грековки (22 км к юго-западу от Сватово).



Кроме того, по собранным данным института, украинские силы начали штурм под Бахмутом 18 ноября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов.



В то же время российские войска продолжали атаковать к северу и югу от Бахмута, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.



Оккупанты также продолжили наступательные операции вокруг Авдеевки 18 ноября и достигли незначительных подтвержденных территориальных успехов.



Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне на юго-восточной окраине Авдеевки.



Представитель Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун сообщил, что ожидается, что российские войска начнут третью волну штурма Авдеевки и в ближайшее время могут активизировать артиллерийскую подготовку к штурму.



Он отметил, что в течение последних двух дней российские войска не использовали активно тяжелую военную технику на Авдеевском направлении, уменьшили использование авиации в этом районе, и все чаще применяют пехоту.



Штупун добавил, что российские штурмовые подразделения "Шторм" и "Шторм-З" продолжают нести значительные потери, и в некоторых отрядах осталось лишь от 10 до 15 процентов личного состава от первоначальной численности.



По проанализированным данным экспертов, российские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецкой и Запорожской областей 18 ноября.



Тем временем украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области 18 ноября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов.



Ключевые выводы ISW: