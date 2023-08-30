



ISW: РФ вводит более жесткую цензуру для освещения вторжения в Украину

Министерство обороны РФ возвращается к более сдержанному варианту освещения вторжения в Украину, одновременно пытаясь подвергать цензуре жалобы с линии фронта и сообщения о наступлении Украины.



Такие выводы содержатся в новом отчете аналитиков Института изучения информации (ISW).



Министерство обороны России недавно изменило стиль своих ежедневных репортажей, чтобы сократить ежедневный объем информации о войне. Ранее МО РФ выпускало ежедневный ситуационный отчет, который отличался от отдельных сводок пресс-служб каждой российской группировки войск.



Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск вместо собственных оригинальных сводок опубликовали текст, непосредственно скопированный из общего ежедневной ситуационной сводки.



Министерство обороны России последовательно пыталось ввести информационную политику, которая обеспечивала бы ограниченную информацию о линии фронта на протяжении всей войны. Изменения в репортажах Минобороны России, если эта тенденция сохранится, могут отражать его более широкие усилия по цензуре российских репортажей о войне.



Ключевые выводы ISW: