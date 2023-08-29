



ISW: РФ тратит элитные подразделения для защиты уязвимых позиций на юге

Российские военные вновь используют свои элитные воздушно-десантные силы в целях защиты уязвимых позиций от контрнаступлений украинских войск.



По данным геолокации, опубликованным 27 августа, стало известно о передислокации подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) для укрепления российских позиций возле Роботино. Предположительно, эти подразделения были переброшены из района Кременной в Луганской области.



Институт военных исследований (ISW) ранее указывал на присутствие элементов почти всех российских подразделений ВДВ в зонах, где украинские силы проводят контрнаступления. Такие боковые передислокации подтверждают стратегию РФ в использовании элитных подразделений для усиления критических участков фронта.



В прошлом российские войска уже перебрасывали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки обороны на востоке и западе Запорожской области, а также другие подразделения ВДВ из Луганской области для защиты флангов Бахмута.



Российские военные последовательно полагались на ВДВ как на атакующие, так и на оборонительные силы. Однако высокий оперативный темп операций, возможно, привел к деградации этих сил. Это может негативно повлиять на способность РФ проводить сложные оборонительные операции и, скорее всего, ослабит ее возможности в возобновлении крупномасштабных наступательных операций, которые ранее опирались на элитные пехотные подразделения.