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ISW: РФ не может защититься от атак украинских дронов
31.03.2024 09:11 Алина Груднева

ISW: РФ не может защититься от атак украинских дронов

Россия не может должным образом защититься от атак украинских дронов.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

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По данным ISW, россияне пытаются усилить защиту, но, вероятно, не способны развернуть в ближайшее время мобильные огневые группы в необходимом количестве.

По словам аналитиков, военные РФ сталкиваются с угрозой украинских БПЛА как на территории Украины, так и на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах критической инфраструктуры России, которые поддерживают военные усилия.

"Украинские силы уже давно наносят удары с беспилотников по российским целям в оккупированной Украине, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю интенсификацию ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте", - отметили в ISW.

Аналитики считают, что у россиян есть трудности с развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия. Военные РФ не смогли прикрыть важные потенциальные цели в хорошо защищенных районах своей страны.

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