



ISW: Разрешения Украине на удары сократили "неприкосновенную территорию" РФ

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что ограниченные разрешения на использование предоставленного Украине США оружия сократили площадь безопасного пространства для России на 16%. Ограничения касаются применения систем ATACMS для ударов по российским военным объектам на небольшом участке территории РФ.



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Как отметили в ISW, политика администрации Байдена, которая позволяет Украине использовать это оружие только для поражения целей на 16% территории РФ, находящейся в непосредственной близости к украинской границе, все еще защищает подавляющее большинство оперативного тыла и глубины российской территории, запрещая Украине использовать ATACMS где-либо за пределами этого узкого участка. Это оставляет значительное пространство, около 84% территории, в неприкосновенности, что позволяет России сохранять защиту своих тыловых объектов, органов управления, логистики и боевых сил.



Эксперты ISW указывают, что украинские Вооруженные силы могут поражать легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Однако, американские официальные лица разрешили удары только в зоне границы с Харьковской областью. Это фактически означает, что украинские силы могут атаковать российские военные объекты, расположенные непосредственно вдоль украинской границы, но не могут наносить удары по целям в глубоком тылу России.



Таким образом, политика США ограничивает возможности Украины по нанесению более масштабных ударов по российским объектам, сохраняя значительную часть российской территории защищенной. Аналитики ISW предполагают, что даже при разрешенных ограничениях сокращение безопасного пространства в России может составить менее 16%.