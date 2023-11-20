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ISW: Погода становится фактором замедления на фронте в Украине
20.11.2023 09:18 Mignews.ua

ISW: Погода становится фактором замедления на фронте в Украине

Боевые действия на востоке и юге Украины продолжаются, но погода начинает замедлять темпы военных операций. Способствовать их возобновлению будут, скорее всего, погодные условия зимой.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете. 

Как сообщают российские военкоры, плохие погодные условия в Запорожской области создают препятствия для использования бронетехники, однако украинские войска активно атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

Эксперты ISW отмечают, что с наступлением зимы морозные погодные условия могут спровоцировать возобновление активных боевых действий. Несмотря на дождливую погоду, украинские и российские силы продолжают вести атаки, несмотря на усложнения в использовании бронетехники.

По оценке Министерства обороны Великобритании, существенного прогресса на различных направлениях фронта не достигнуто. Бои на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном берегу Херсонской области, остаются интенсивными. С ухудшением погодных условий ожидается уменьшение перспектив на серьезные изменения в ближайшее время.

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