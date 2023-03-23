



Испания на следующей неделе отправит в Украину танки Leopard

Испания отправит в Украину танки немецкого производства Leopard в конце следующей недели. После того, как они пройдут последние испытания на полигоне.



Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Испании.



"Министр обороны Маргарита Роблес посетила сегодня оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидают, отправят в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне”, – говорится в сообщении.



Ранее в Испании завершилось четырехнедельное обучение десяткам украинских солдат на танках Leopard 2A4.



Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять союзников Украины обязались предоставить Киеву более 150 танков Leopard в качестве военной помощи.

