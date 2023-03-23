Новости » События в Украине
Испания на следующей неделе отправит в Украину танки Leopard
23.03.2023 19:00 Ирина Демьянова

Испания на следующей неделе отправит в Украину танки Leopard

Испания отправит в Украину танки немецкого производства Leopard в конце следующей недели. После того, как они пройдут последние испытания на полигоне.

Об этом сообщила  пресс-служба Министерства обороны Испании.

"Министр обороны Маргарита Роблес посетила сегодня оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидают, отправят в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне”, – говорится в сообщении.

Ранее в Испании завершилось четырехнедельное обучение десяткам украинских солдат на танках Leopard 2A4.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять союзников Украины обязались предоставить Киеву более 150 танков Leopard в качестве военной помощи.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы