



Индонезия предложила свой "мирный план" для Украины

Индонезия предложила свой так называемый "мирный план" для Украины. Однако в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали его.



Министр иностранных дел Индонезии Прабово Субианто на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представил "мирный план" для Украины. Он отметил, что "события в Украине" негативно влияют на людей по всему миру, поскольку выросли цены на продукты, энергетику.



Глава МИД призвал к немедленному прекращению огня и созданию демилитаризованной зоны.



"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - заявил он.



Субианто предлагает провести на спорных территориях референдум, чтобы "определить волю жителей".



Спикер МИД Олег Николенко поблагодарил Индонезию за внимание к урегулированию войны в Украине. Однако он подчеркнул, что между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы, а оккупация части Украины является фактом, зафиксированным в официальных документах ООН.



"На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - отметил дипломат.



По словам Николенко, прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают, потому что Россия воспользуется этим для накопления новых сил.



Николенко пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила Украина.

