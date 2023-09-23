



Имена народных депутатов, которые не получают зарплату

В Верховной Раде Украины пятеро народных депутатов не получают зарплату, поскольку не посещают заседания парламента.



Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Радио Свобода.



Заработную плату не получают следующие народные депутаты:

Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщина");

Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");

Степан Ивахив (депутатская группа "За Будущее");

Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");

Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие").

"Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10-ти народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они в предусмотренный Конституцией способ, а не своевольно сложили свои полномочия", - отметил Стефанчук.