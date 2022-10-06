



Илон Маск считает, что жители востока Украины предпочитают Россию

Илон Маск продолжает сотрясать Twitter своими заявлениями по поводу Украины.



На этот раз он дискутировал с американским сенатором Линдси Грэмом. Чтобы доказать свою позицию, Маск опубликовал карту электоральных предпочтений украинцев за 2012 год, заявив, что украинцы предпочитают Россию.



"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские и они предпочитают Россию", - написал Маск.



После этого, пишет УНИАН, Маску показали карту с итогами голосования за 2019, где Херсонская и Запорожские области отдали предпочтение партии действующего президента Украины Владимира Зеленского.



На это Илон Маск написал: "Херсон и Запорожье почти наверняка не хотят присоединяться к России - аннексия этих областей была сделана для обеспечения сухопутного моста и водоснабжения Крыма".



