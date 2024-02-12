



ГУР: Сирия готовит для России операторов дронов в войне против Украины

На аэродроме в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3".



Обучение для россиян проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.



Также учат и наемников-сирийцев, которых Москва планирует привлечь, как операторов беспилотников.

