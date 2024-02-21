



ГУР: РФ развернула вдоль украинской границы 48 установок "Искандер"

Тревожную информацию озвучили в украинской разведке: вдоль границы с Украиной войска РФ развернули 48 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".



К уже ранее размещенным вдоль украинской границы 46 ракетным комплексам "Искандер" уже в феврале было добавлено еще два, их общее количество достигло 48, рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".



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"Они (войска РФ – ред.) сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории России", – заявил Вадим Скибицкий.



Он заметил, что в преддверии "выборов" РФ также усилила прикрытие государственной границы на территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Вероятно, это связано с тем, что Украина будет производить "более активные, ответные действия на территории РФ".