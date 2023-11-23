ГУР провел кибероперацию против "Росавиации": РФ – на грани авиаколлапса
Как бы Россия не скрывала все сложности ее бытия из-за введенных санкций, от украинской разведки ничего не утаить. В России – авиаколлапс, и это доказывают документы, полученные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в результате успешно проведенной кибероперации против "Росавиации".
ГУР рассказал о некоторых деталях этой спецоперации и выложил в открытый доступ документы, и они лучше всяких слов говорят о сложностях, которые испытывают российская авиация.
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Так, в результате кибератаки ГУР удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ – Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация"). Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных – перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.
ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса.
Главные факты:
- В течение января 2023 было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" – 34 проблемных случая.
- За первые 9 месяцев 2023 года в России выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.
- Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.
- Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Поэтому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.
- По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через "кустарный сервис" Ирана прошли почти 70% авиапарка.
- Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На "донорство" пустили более 35% самолетов.
- В течение января 2023 среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.
- Из 230 самолетов Boeing, которые использует РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.
- Не выдержал условий российской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их в РФ насчитывается 21.
- Разведка отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций. Наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.