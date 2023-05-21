



ГУР: крепость Бахмут держится

Наступление российских войск на Бахмутском направлении провалилось, о чем свидетельствует переброска дополнительных их резервов.



Такое заявление сделал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу.



"Продолжается оборонительная операция украинских защитников, крепость Бахмут держится. Да, для Украины это стоит больших усилий, героических усилий наших защитников, но факт того, что враг вынужден перебрасывать дополнительные резервы, для того чтобы продолжать операцию по Бахмуту, свидетельствует в целом о провалах их наступательных действий", — подчеркнул Юсов.



По его словам, РФ уже использовала самые подготовленные резервы своей армии во время полномасштабного вторжения в Украину.



"Сейчас воюет уже не тот состав армии, который был в начале вторжения, и то, что перекидывают эти резервы на Бахмутское направление, значит, что они не будут использованы на других направлениях фронта. И это так же одно из достижений украинских защитников", — добавил Юсов.



Он также подчеркнул, что широко разрекламированное "российское зимнее наступление" на Бахмут свелось лишь к операциям на нескольких направлениях на востоке без достижения значимых результатов.



"В конце концов стояли перед ними очередные задания после многих провалов — до конца марта оккупировать украинский Донбасс. Это не получилось и было провалено. До 9 мая оккупировать Бахмут — сейчас мы видим, что ситуация складывается иным образом, когда представители оккупантов публично говорят о том, что им приходится отступать", — резюмировал Юсов.

