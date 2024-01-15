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Губернатор в РФ пожаловался на "гендерно-нейтральные туалеты" в школах Украины
15.01.2024 04:36 Алина Груднева

Губернатор в РФ пожаловался на "гендерно-нейтральные туалеты" в школах Украины

Губернатор в РФ пожаловался на "гендерно-нейтральные туалеты" в школах Украины
По словам питерского губернатора, посмотрев на такие туалеты, российские военные понимают, "за что воюют".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожаловался на "гендерно-нейтральные туалеты" в украинских школах.

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Соответствующее заявление он сделал, посетив раненых солдат ВС РФ в госпитале.

По его словам, российские военные, которые побывали в Донецкой области Украины, хорошо понимают, "за что воюют". 
  
"Ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений - для девочек и для мальчиков, три помещения - для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем", - сказал он.

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