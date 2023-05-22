



Губернатор Белгородской области заявил об атаке “диверсантов ВСУ”

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на территорию Грайворонского городского округа, который находится в составе области, “зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ”.



“Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника”, – написал Гладков в канале, пообещав позднее сообщить подробности.



Ранее 22 мая Telegram-каналы публиковали видео “предполагаемого захода украинских танков на территорию КПП “Грайворон“ в Белгородской области”. При этом власти Белгородской области сообщали лишь об обстреле Грайворонского округа.



Легион “Свобода России” – подразделение в рядах ВСУ, состоящее, как утверждается, из российских добровольцев, – объявил, что вместе с “Русским добровольческим корпусом” “освободили Козинку Белгородской области”, а в Грайворон “зашли передовые отряды”. Провоенные российские Telegram-каналы, в свою очередь, заявили, что в Козинке идет бой, но она не захвачена.