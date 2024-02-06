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Гросси – о ситуации на ЗАЭС: деликатный баланс, то есть очень хрупкая
06.02.2024 18:19 Mignews.ua

Гросси – о ситуации на ЗАЭС: деликатный баланс, то есть очень хрупкая

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как "деликатный баланс", то есть она очень хрупкая" – заканчивается срок использования ядерного топлива. 

Об этом заяви генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на совместном брифинге с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

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Гросси уточнил, что одни из основных проблем является окончание срока эксплуатации ядерного топлива в реакторах, а также сокращение персонала станции. Поэтому гендиректора МАГАТЭ намерен договариваться с Россией об оценке состояния топлива в ходе своей поездки в Москву, сообщает Радио Свобода.

Герман Галущенко в свою очередь уточнил, что он обсудил проблемы на станции в ходе переговоров с Рафаэлем Гросси.

"Вопрос есть: срок эксплуатации (топлива – ред.), этот срок истек, далее производитель должен сказать, возможно ли эксплуатировать за пределами... Это сложный вопрос. Если невозможно – нужно совершать действия по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, далее вопросы хранения этого топлива. Это важные вопросы безопасности Европы", – добавил Галущенко.

Российские оккупанты удерживают под своим контролем Запорожскую атомную электростанцию, которая является самой большой в Европе, почти с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

Войска РФ уже неоднократно устраивал провокации на территории станции. В частности, россияне сосредоточили там свою технику и военных, а также били по ЗАЭС с целью обвинить Украину, напоминает РБК-Украина. К тому же, по данным Центра нацсопротивления, россияне угрожают сотрудникам ЗАЭС и их семьям.

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