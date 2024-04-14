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Главком ВСУ: Россиянам поставили задачу захватить Часов Яр до 9 мая
14.04.2024 12:59 MIGnews.com

Главком ВСУ: Россиянам поставили задачу захватить Часов Яр до 9 мая

Как сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, высшее военное руководство РФ приказало своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

"Враг сосредоточивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

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Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

С целью адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ".
 

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