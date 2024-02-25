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Глава СБУ анонсировал новый удар по Крымскому мосту
25.02.2024 16:49 Алина Груднева

Глава СБУ анонсировал новый удар по Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк предупредил, что Крымский мост будет уничтожен.

Такое заявление он сделал в кулуарах форума "Украина. Год 2024".

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"Впереди много всего. Крымский мост будет обязательно поражен, мы не будем раскрывать все планы", — подтвердил Малюк.

По словам главы СБУ, украинцы готовят "сюрпризы" для россиян.

Ранее аналогичным образом высказался начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Он рекомендовал гражданским не пользоваться Крымским мостом.

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