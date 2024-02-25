



Глава СБУ анонсировал новый удар по Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк предупредил, что Крымский мост будет уничтожен.



Такое заявление он сделал в кулуарах форума "Украина. Год 2024".



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"Впереди много всего. Крымский мост будет обязательно поражен, мы не будем раскрывать все планы", — подтвердил Малюк.



По словам главы СБУ, украинцы готовят "сюрпризы" для россиян.



Ранее аналогичным образом высказался начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Он рекомендовал гражданским не пользоваться Крымским мостом.