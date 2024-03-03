



Глава МВД Украины назвал два города, где дети стали мишенью россиян

В последние дни мишенью россиян маленькие дети стали в двух украинских городах - Одессе и Курахово.



Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.



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"В Одессе спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы. Всего в результате российского удара погибли 12 человек, среди них – 5 детей. Спасатели несколько минут назад завершили деблокирование тела ребенка – девочки 2016 года рождения. Младшей жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца", - сообщил он.



По словам министра, в Курахово Донецкой области тоже пострадали дети. Днем по пятиэтажному дому россияне выпустили авиабомбу.



"Известно о 16 раненых, среди них 2 ребенка - 2006 и 2009 годов рождения. Повреждены более десятка многоквартирных домов. Пока мы бьем оккупантов на фронте, они продолжают воевать с гражданскими, они воюют с детьми. За эти удары обязательно будет ответ. И в международных судах, и на поле боя", - пообещал Клименко.