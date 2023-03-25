



Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит временно оккупированную Запорожскую АЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ.



Сообщается, что в ходе своей поездки Гросси намерен оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и напомнить о предельной важности его защиты во время военных действий. Это будет уже второй визит Гросси на территорию Запорожской АЭС.

"Я решил вновь отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы лично увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", – заявил генеральный директор МАГАТЭ.

По словам Гросси, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции в течение семи месяцев, ситуация там остается крайне нестабильной. Угрозы ядерной безопасности все еще сохраняются. Гросси добавил, что его поездка в Украину направлена на обеспечение регулярной ротации экспертов МАГАТЭ, его будет сопровождать новая группа специалистов.