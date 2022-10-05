



Глава Луганской ОВА: ВСУ освободили шесть населенных пунктов на Луганщине

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили уже шесть населенных пунктов области. Чтобы не мешать работе военных, он не озвучил, какие именно села были зачищены от врага.



"Я буду выдерживать паузу до официальной информации от Генштаба", – заявил глава ОВА.



Он подчеркнул, что люди, находящиеся на пока еще оккупированных территориях, в том числе в районах, которые Россия захватила еще в 2014 году, ждут ВСУ.



"Рекомендую жителям Луганщины, которые сейчас в оккупации, уехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями", – написал Гайдай.



Он призвал украинцев быть очень осторожными, потому что военные РФ активно минируют территорию Луганщины, чтобы помешать продвижению ВСУ. В частности, россияне разбрасывают запрещенные мины-"лепестки" (ПФМ-1).



Оккупанты и коллаборанты активно бегут из региона, причем не только с территорий Луганской области, к которым уже вплотную подошли ВСУ, но и из тех населенных пунктов, которые захвачены с 2014 года и сепаратисты там глубоко укоренились.



