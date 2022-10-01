



Глава Луганской ОВА: в Лимане в окружение попали около 5 тыс. российских военных

Как заявил в эфире канала FreeДом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, российские военные, оказавшиеся в лиманском котле, попросили у командования разрешения на отступление, но им было отказано.



Теперь, по словам Гайдая, у них всего три варианта действий: идти на прорыв, сдаваться или погибнуть. По его данным, в окружении оказалось около 5 тыс. российских солдат, причем пути снабжения группировки, а также возможного отхода уже отрезаны.



По словам советника главы офиса президента Алексея Арестовича, что в окружении, по разным данным, могло оказаться от 2,5 до 5,5 тыс. человек.



При этом Арестович признает, что ситуация постоянно меняется, и точной информации по поводу Лимана нет, даже не известно, окружен ли город полностью, или у российских войск еще остается коридор для выхода.