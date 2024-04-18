



Глава ГУР – о наступлении РФ, атаках по РФ и бунте в ней, и как закончится война

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал большое интервью авторитетному изданию The Washington Post. Говорил он о будущем наступлении РФ на Украину, анонсировал новые атаки Украины на РФ, раскрыл план действий внутри РФ и, конечно же, спрогнозировал то, как закончится война в Украине.



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Новое наступление РФ: примерные сроки и ключевые цели



Новое крупное наступление на Украину войска РФ планируют начать в июне 2024 года, и попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области, утверждает Кирилл Буданов.



Буданов подчеркивает, что летом российские войска предпримут попытку захвата Донбасса, стратегически важного региона на востоке Украины, на который РФ давно претендует, но пока не контролирует. После этого, по его мнению, военные РФ переключат внимание на ноябрьские выборы в США и их последствия.



"Россия будет стараться захватить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей до инаугурации вашего (США – ред.) президента. Возможно также, россияне надеются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, они смогут "ратифицировать" свои успехи на востоке Украины", – предположил главный разведчик Украины.



Новые атаки на РФ: должны показать, что Путин не может защитить россиян



Прокомментировал Кирилл Буданов и атаки Украины на объекты в РФ, пообещав, что они продолжатся и в дальнейшем. Так, по его словам, ГУР разработал план по уменьшению потенциала России в ведении войны, и он "охватывает многие аспекты", например, военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты, то есть, операции на российской территории. Планируются также и новые операции российских добровольцев на территории РФ, и новые атаки с беспилотников.



Главной целью всего этого глава ГУР назвал демонстрацию того, что диктатор Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".



"Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддерживаешь… Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект (атакуют – ред.) возле их дома", – объяснил Буданов.



Он заметил, что снаряды, которые вызвали большинство разрушений, были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским беспилотникам, а не сами беспилотники, но травмирующее воздействие на население было одинаковым.



"На самом деле вред, который наносят эти (зенитные) ракеты, гораздо выше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник", – сказал глава ГУР.



На уточняющий вопрос, продолжатся ли украинские атаки на территории России, Буданов ответил: "Я надеюсь на это".



Как и когда закончится война



Начальник ГУР с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине, но признался, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.



"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен", – сказал Буданов.



Кирилл Буданов считает, что война продолжится пока в России будет действовать сегодняшний режим.



"При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится", – заявил Буданов.



На вопрос журналиста о "корейском решении путем переговоров", Буданов ответил вопросом: "Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?..".