Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 11 российских танков
Генеральный штаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях российской армии с 24.02.22 по 23.09.23.
Потери россиян ориентировочно составили:
- личного состава – около/около 275460 (+510) человек,
- танков – 4655 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 8912 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 6210 (+33) ед,
- РСЗО – 789 (+4) ед,
- средства ПВО – 530 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),
- крылатые ракеты – 1518 (+1),
- корабли /катера / warships – 20 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26) ед,
- специальная техника – 912 (+0).