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Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 11 российских танков
23.09.2023 09:17 Наталья Богинская

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 11 российских танков

Генеральный штаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях российской армии с 24.02.22 по 23.09.23.

Потери россиян ориентировочно составили:

  • личного состава – около/около 275460 (+510) человек, 
  • танков – 4655 (+11) ед, 
  • боевых бронированных машин – 8912 (+21) ед, 
  • артиллерийских систем – 6210 (+33) ед, 
  • РСЗО – 789 (+4) ед, 
  • средства ПВО – 530 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед, 
  • вертолетов – 316 (+0) ед, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),
  • крылатые ракеты – 1518 (+1),
  • корабли /катера / warships – 20 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26) ед,
  • специальная техника – 912 (+0).

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