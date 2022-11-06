



Генштаб ВСУ: Силы РФ скрывают последствия удара по Каховке

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на вечер, 6 ноября.



Главное из сводки:



- В течение суток российские войска нанесли 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под удары попали районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.



- Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.



- Российскиевойска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В Херсонской области массово уничтожаются частные катера на берегах Днепра. Двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают россияне. После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".



- Продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно занятых россиянами территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям приказано уехать до 10 ноября.



- По уточненной информации подтверждено поражение сил РФ за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих сил РФ. Последствия удара армия РФ тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Потери уточняются.



- Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по позициям россиян 18 ударов. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны сил РФ. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПЛА.



- Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов сил РФ.