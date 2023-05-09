



Генсек ООН: мирные переговоры Украины и России сейчас невозможны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мирные переговоры Украины и России пока невозможны.



Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais.



"На данный момент я не вижу возможности немедленного достижения – мы не говорим о будущем – глобального прекращения огня, мирных переговоров", – сказал Гутерриш.



По его словам, сейчас готовится встреча четырех сторон в Стамбуле, которая будет касаться экспорта продовольствия по Черному морю.



"Это правда, что экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под санкции, но есть косвенные препятствия, которые остаются, и мы пытаемся их устранить; в дополнение к решению проблем, которые существуют с инспекциями, которые не проводятся в Черном море. Речь идет о том, чтобы достичь пролонгации инициативы, которая была бы более длительной и совершенной", – сказал он.



Гутерриш также выразил обеспокоенность ситуацией на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.



"Я надеюсь, что с обеих сторон будет достаточно осторожности, чтобы не вызвать трагедию. И я думаю, что возможность ядерной эскалации очень мала. Китайская инициатива была очень важной для того, чтобы четко заявить, что ядерная эскалация неприемлема", – сказал он.



