



Генсек НАТО о контрнаступлении ВСУ: украинцы снова превосходят ожидания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег положительно оценил контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркнул важность солидарной поддержки со стороны западных партнеров Украины. В НАТО считают, что текущие успехи украинцев свидетельствуют о том, что они постепенно укрепляют свои позиции и активно оттесняют российские силы.



"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют российские силы, имеют потенциал прорваться через хорошо укрепленные территории, включая участки с минными полями", - отметил Столтенбрег в ходе интервью для телеканала CNN.



Он также подчеркнул, что украинские силы продемонстрировали выдающуюся настойчивость и доблесть в своих действиях.



"Украинцы снова и снова превосходят ожидания, продолжая свой решительный путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета", - убежден генеральный секретарь НАТО.

