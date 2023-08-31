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Генсек НАТО о контрнаступлении ВСУ: украинцы снова превосходят ожидания
31.08.2023 08:30 Дара Киевская

Генсек НАТО о контрнаступлении ВСУ: украинцы снова превосходят ожидания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег положительно оценил контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркнул важность солидарной поддержки со стороны западных партнеров Украины. В НАТО считают, что текущие успехи украинцев свидетельствуют о том, что они постепенно укрепляют свои позиции и активно оттесняют российские силы.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют российские силы, имеют потенциал прорваться через хорошо укрепленные территории, включая участки с минными полями", - отметил Столтенбрег в ходе интервью для телеканала CNN.

Он также подчеркнул, что украинские силы продемонстрировали выдающуюся настойчивость и доблесть в своих действиях.

"Украинцы снова и снова превосходят ожидания, продолжая свой решительный путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета", - убежден генеральный секретарь НАТО.
 

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