



Генпрокурор: РФ ударила по дому в Одессе целенаправленно

Генпрокурор Украины Андрей Костин объявил, что Россия ударила ночью, 2 февраля, дроном по жилому многоэтажному дому в Одессе целенаправленно, поскольку рядом не было ни одного военного объекта.



"Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с одним военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки", - пояснил генпроекрор.



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По словам Костина, нацеленная на террор политика РФ берет свое начало именно в Кремле, откуда отдаются преступные приказы.



"Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО. Ведь мы должны не только расследовать такие военные преступления. Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира", - призвал он.



По последним данным, из-под завалов спасатели изъяли уже пять тел. Среди погибших оказался ребенок. Спасательная операция продолжается.