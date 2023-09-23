



Генералы и офицеры: Глава разведки раскрыл потери России от удара по штабу ЧФ



В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших есть российские генералы. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии “Голосу Америки”.



“Среди раненых – командующий группировкой генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил”, – сказал Буданов.



Александр Романчук – командующий группировкой российской армии на Запорожском направлении. Олег Цеков – командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ России.



Слухи о гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова начальник украинской разведки пока не подтвердил. По его словам, информации о Соколове у Главного управления разведки сейчас нет.



На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные жители, Буданов ответил, что разведка собирает данные из всех источников.

“Понятно, что агентурные источники – одни из основных”, – добавил он.