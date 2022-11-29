



Франция передала Украине еще одну РСЗО

В Украину из Франции прибыла еще одна реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.



"Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы - ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона", - написал он.



Напомним, ранее Франция доставила Украине две РСЗО LRU (Французская модернизация РСЗО M270). Эта РСЗО, как и MARS II является европейским вариантом M270A1. Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS), разработанной Airbus Defense and Space.



В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км. Спутниковая система навигации и управления гарантирует высокую точность попадания.