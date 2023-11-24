



Федоров: “Армия роботов” и “Армия РЭБ” на подходе”

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого включения на ForbesTech-2023 заявил, что вскоре украинский промышленный оборонный комплекс ждут перемены.



"Мы скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию - открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали различные продукты, умеют масштабировать продукты", - заявил Федоров.

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МАсштабный проект “Армия дронов” был запущен в июле 2022 года при помощи фандрейзинговой платформы United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации. В программу входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.



