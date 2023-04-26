



Ежедневные потери россиян в Украине снизились на 30% - британская разведка

Ежедневные потери российских войск в Украине в апреле, возможно, сократились в среднем на 30%. Об этом говорилось в оценке министерства обороны Великобритании в сводке разведданных во вторник утром.



Согласно подсчетам потерь Генштаба Украины, Кремль терял в среднем 776 человек в день в марте и 568 человек в день в апреле.



Министерство обороны Великобритании отметило, что с января по март были отмечены исключительно высокие потери и боевые действия, и что Россия больше не проводит так много наступательных операций, а готовит оборонительные позиции.



“Потери России, скорее всего, сократились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям”- считают в Министерстве обороны Великобритании.



