Новости » События в Украине
Эстонская разведка: РФ боится истребителей F-16
13.01.2024 11:28 Алина Груднева

Эстонская разведка: РФ боится истребителей F-16

Россия усилила ракетные удары по украинским городам, поскольку боится истребителей F-16. 

По данным ERR, такое мнение выразил глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений", – перечислил он.

Именно это, по мнению Кивисельга, указывает на то, что в Москве боятся того, что на вооружении у Украине появятся F-16.

Полковник подчеркнул, что РФ использует тактику перенасыщения систем ПВО. В связи с этим, он предупредил, что с наступлением холодов нужно ожидать еще более массированных атак. Он добавил, что российская сторона выпускает по Украине 10 000 снарядов в день, а ВСУ по противнику – 2000.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы