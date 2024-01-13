



Эстонская разведка: РФ боится истребителей F-16

Россия усилила ракетные удары по украинским городам, поскольку боится истребителей F-16.



По данным ERR, такое мнение выразил глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг.



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"По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений", – перечислил он.



Именно это, по мнению Кивисельга, указывает на то, что в Москве боятся того, что на вооружении у Украине появятся F-16.



Полковник подчеркнул, что РФ использует тактику перенасыщения систем ПВО. В связи с этим, он предупредил, что с наступлением холодов нужно ожидать еще более массированных атак. Он добавил, что российская сторона выпускает по Украине 10 000 снарядов в день, а ВСУ по противнику – 2000.