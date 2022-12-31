



Есть угроза ударов: в Украине ограничивают подачу электроэнергии



На фоне запусков ракет днем, 31 декабря, в Украине решили ограничить в рядей областей подачу электроэнергии.



Первыми об этом сообщили в Одесской области.



В Киеве и ряде областей объявили об угрозе ракетного удара. Жителей призвали не игнорировать сирену воздушной тревоги.



В Херсонской области, как и в Киевской, и в Харьковской, и в Винницкой, сообщили о работе ПВО.



По предварительным данным, ракеты в сторону Украины были запущены с Каспия.