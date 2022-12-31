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Есть угроза ударов: в Украине ограничивают подачу электроэнергии
31.12.2022 13:33 Алина Груднева

Есть угроза ударов: в Украине ограничивают подачу электроэнергии


На фоне запусков ракет днем, 31 декабря, в Украине решили ограничить в рядей областей подачу электроэнергии.

Первыми об этом сообщили в Одесской области.

В Киеве и ряде областей объявили об угрозе ракетного удара. Жителей призвали не игнорировать сирену воздушной тревоги.

В Херсонской области, как и в Киевской, и в Харьковской, и в Винницкой, сообщили о работе ПВО. 

По предварительным данным, ракеты в сторону Украины были запущены с Каспия.

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