



The Economist: увольнение Залужного - это решающий этап войны

Увольнение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с последующей его заменой на Александра Сырского, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ, представляет собой новый и решающий этап войны в Украине, на котором президент Владимир Зеленский может допустить ошибку.



Об этом говорится в аналитическом материале газеты The Economist.



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"После вторжения России в Украину различия культуры и личности стали несущественными - более того, они даже стали преимуществом. Каждый компонент сопротивления страны сосредоточился на собственной задаче. Вместо того чтобы осуществлять централизованный контроль, Зеленский продолжал оставаться главным патриотом, озвучивая дерзкий отказ уступить перед лицом агрессии. Генерал Залужный, который, по сути, уже много лет находился в состоянии войны с РФ, сосредоточился на боевых действиях. Только когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали приносить вред", - сказано в материале.



По данным издания, президент и команда считали генерала ответственным за провал контрнаступления, и требовали разработки новых планов боевых действий и непопулярного бремени мобилизации дополнительных сил. Залужный же решительно не соглашался, считая, что из-за осторожности после провала первого штурма не получилось уберечь жизненно важные войска и технику. По данным издания, генерал утверждал, что не может планировать контрнаступление из-за отсутствия информации о том, какие ресурсы есть в его распоряжении. Также он сказал, что мобилизация общества является именно обязанностью политиков.



"Вопрос в том, что произойдет с президентом и генералом Сырским, которого повысили с должности. Одним из рисков для Зеленского станет недовольство в армии, вызванное увольнением всеми любимого командира. Генерал Сырский имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если потери людей и техники будут высоки. Он вызывает разногласия и бурную реакцию со стороны действующих офицеров. Некоторые хвалят его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на своих подчиненных и управляет страхом. Он вряд ли будет подвергать сомнению приоритеты своего президента. Когда он возьмет на себя высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям", - отметили аналитики.



Они также спрогнозировали, что увольнение Залужного будет иметь политические последствия. Уточняется, что Зеленскому нужно осознать, что если он и его администрация попытаются заглушить недовольство из-за смены главнокомандующего ВСУ, они нанесут ущерб политической культуре, которую пытаются спасти.



"Важнейшим вопросом является то, сможет ли Зеленский извлечь выгоду от увольнения генерала Залужного, чтобы изменить свое видение войны", - добавили в материале.

