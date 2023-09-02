



Джон Кирби об успехах ВСУ: Мы видим заметный прогресс на юге

США видят прогресс Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом накануне заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет агентство Reuters.



“Мы отметили за последние 72 часа или около того заметный прогресс украинских Вооруженных сил… на южной линии наступления, выходящего из района Запорожья, и они добились определенного успеха против второй линии российской обороны”, — сказал Кирби.



Он отметил, что теперь только от Украины зависит, как воспользоваться этим успехом.



“Это не означает, что украинцы не осознают, что впереди их ждут тяжелые бои, когда они будут пытаться продвинуться дальше на юг, или что Россия может начать контрмеры”, — отметил спикер Совета национальной безопасности Белого дома.

