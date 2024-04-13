



Два года назад крейсер “Москва” пошел на дно

Какой шок был для россиян и развенчание мифов о непобедимости и величии российского флота. Но будем честны - удивился весь мир, когда русский флагман затонул после атаки украинской армии.



По случаю годовщины в ВМС рассказали, что в тот день погода и внезапность были на стороне украинцев, было облачно и дождливо, а военные РФ были слишком самоуверенны в своей неприкосновенности, вследствие чего даже не смогли задействовать 2 из 3 эшелонов ПВО, которые были на борту.



"Когда наше командование военно-морских сил увидели возможность уничтожить флагман, мы были к этому готовы. А вот враг, не был к этому удару готов. Они даже не подозревали, что у нас есть собственная крылатая ракета и что мы вообще можем нанести огневое поражение", - рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

