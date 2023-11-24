



Дроны атакуют Крым – россияне обвиняют Украину

В ночь на 24 ноября временно оккупированный Крым подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов. Разные источники сообщают, что было две атаки в течение ночи.



Первая серия взрывов в городе Джанкое была зафиксирована после полуночи, вторая – после часа ночи. Уже традиционно было приостановлено движение по Крымскому мосту, однако причина блокировки движения не была официально объявлена.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



По данным российских Telegram-каналов и украинских мониторинговых групп, противодействовали беспилотникам силы противовоздушной обороны. Во время первой атаки жители Джанкоя услышали не менее семи взрывов.



Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ночью силы ПВО предотвратили атаку 13 беспилотников над временно оккупированным Крымом. Там отрапортовали, что все атаки были отражены успешно, и обвинили в запуске дронов традиционно Украину.







В официальном заявлении Минобороны РФ утверждается, что силами ПВО было уничтожено 16 беспилотников, из которых 13 находились над Крымом, а три – над территорией Волгоградской области.