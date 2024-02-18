



Дания решила отдать Украине всю свою артиллерию

Дания передаст Украине всю свою артиллерию, которая есть в запасе.



Такое заявление сделала премьер-министр страны Мэтте Фредериксен в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.



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"Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", - отметила она.



По словам Фредериксен, во время пандемии была срочно произведена вакцина в нужных количествах, потому сейчас настало время сделать то же самое с оружием.