



Чем важны остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море для Украины

Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами и служат передовыми базами для ВСУ. Об этом написало Минобороны Британии в Twitter.



"Поскольку напряжение в Черном море остается высоким, шли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", – говорится в сообщении.



По словам разведки, у "вышек Бойко" есть ценные ресурсы. Они и остров Змеиный также важны как военные объекты.



"Как и Змеиный остров на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", – указывается в твите британской разведки.



В 2014 году Россия захватила "вышки Бойко" – буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма. Кроме газодобычи, россияне использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.