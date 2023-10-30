



Чеченцы убили целую семью в оккупированной Волновахе, в том числе двое детей

Россияне застрелили 9 человек во временно оккупированной Волновахе, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста.



Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



"Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне в временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения", - отметил Лубинец.



По его словам, предварительно установлено, что оккупанты "лишили жизни целую семью Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам".



Список жертв:

Капканец Никита, 2018 года рождения,

Капканец Анастасия, 2014 года рождения,

Хатынский Дмитрий, 2003 года рождения,

Капканец Александр, 1998 года рождения,

Капканец Екатерина, 1996 года рождения,

Капканец Наталья, 1994 года рождения,

Капканец Андрей, 1992 года рождения,

Капканец Татьяна, 1972 года рождения,

Капканец Эдуард, 1970 года рождения.

Как подчеркнул Лубинец, "Россия каждый день нарушает права украинцев на ВОТ, в частности, совершая убийства. Нарушения прав украинских граждан прекратятся только тогда, когда российская армия полностью покинет территорию Украины".



