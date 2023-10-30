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Чеченцы убили целую семью в оккупированной Волновахе, в том числе двое детей | Фото: соцсети
30.10.2023 14:51 Дара Киевская

Чеченцы убили целую семью в оккупированной Волновахе, в том числе двое детей

Россияне застрелили 9 человек во временно оккупированной Волновахе, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне в временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения", - отметил Лубинец.

По его словам, предварительно установлено, что оккупанты "лишили жизни целую семью Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам".

Список жертв:

  • Капканец Никита, 2018 года рождения,
  • Капканец Анастасия, 2014 года рождения,
  • Хатынский Дмитрий, 2003 года рождения,
  • Капканец Александр, 1998 года рождения,
  • Капканец Екатерина, 1996 года рождения,
  • Капканец Наталья, 1994 года рождения,
  • Капканец Андрей, 1992 года рождения,
  • Капканец Татьяна, 1972 года рождения,
  • Капканец Эдуард, 1970 года рождения.

Как подчеркнул Лубинец, "Россия каждый день нарушает права украинцев на ВОТ, в частности, совершая убийства. Нарушения прав украинских граждан прекратятся только тогда, когда российская армия полностью покинет территорию Украины".

 

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