



Часть Киева без электроэнергии. 80% города без водоснабжения

Часть Киева без электроэнергии. 80% города без водоснабжения, сообщает мэр города Виталий Кличко.



Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.



"На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян.



Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света", - указано в сообщении.



