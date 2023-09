Буданов: Удар по аэродрому в Пскове был нанесен с территории РФ

Российские военно-транспортные самолеты Ил-76, расположенные на авиабазе в Пскове, были атакованы дронами, запущенными с территории РФ. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью The War Zone.



"Мы работаем с территории России", - сообщил Буданов, не уточняя, была ли атака осуществлена сотрудниками ГУР или российскими партизанами.



Глава украинской разведки также отказался комментировать, какие дроны и в каком количестве использовались.



В своей оценке боевых повреждений Буданов уточнил, что "два были уничтожены и два серьезно повреждены".



Вместе с тем, The War Zone удалось получить от источника в разведке снимок, где виден непосредственный результат одного из ударов. Как пишет издание, топливо на борту, возможно, было причиной того, что два других полностью сгорели.



The War Zone считает, что снимки свидетельствуют, что скорее всего, бомбы были сброшены с дрона или дронов под местным диспетчерским контролем, что соответствует комментариям Буданова о том, что это был удар, нанесенный внутри РФ, вероятно, очень близко к базе, а не с использованием автономных дронов дальнего действия.



"Эта успешная атака поднимает дополнительные вопросы о средствах защиты российских сил и их способности противостоять действиям дронов над объектами отечественных авиабаз", - пишет издание.



Напомним, что после нападения в прошлом месяце на авиабазу Сольцы-2 в РФ представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что атака была совершена по указанию ГУР людьми внутри России. Позже российские официальные лица приказали усилить патрулирование вокруг этой базы в поисках сотрудников и любого оборудования, которое они могли бы использовать.



Ил-76 являются основой военной авиации РФ. Буданов отметил, что ГУР специально нацелился на эти самолеты, поскольку они находятся в рабочем состоянии и используются для "перевозки военных грузов и десантников из ВДВ".