



Британская разведка: Российские войска с начала июля захватили только два села

Российская армия продолжает наступление в районе Бахмута Донецкой области. Однако за последние три месяца они смогли захватить только два населенных пункта. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, за последние три дня российские силы провели тактическое наступление в направлении города Бахмут Донецкой области. Части 2-го армейского корпуса и пророссийского сил Луганской области, вероятно, зашли в населенные пункты Опытное и Ивангород к югу от города.



"Других населенных пунктов, захваченных регулярными российскими или сепаратистскими силами с начала июля, было немного, если они вообще были", - говорится в сообщении.



Тем не менее, силы, возглавляемые частной военной компанией "Группа Вагнера", добились некоторых локальных успехов на Донбассе: "Вагнер", вероятно, по-прежнему активно участвует в боевых действиях в Бахмуте, отмечается в сводке.



По данным британской разведки, Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорско-Славянский городской район, который является наиболее значительным в Донецкой области под контролем Украины.



"Россия продолжает проводить наступательные операции в центральном Донбассе и очень медленно продвигается вперед. Однако ее общий оперативный замысел подрывается украинским давлением на его северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы", - говорится в сообщении Минобороны Британии.