



Британская разведка: РФ не наберет 400 тысяч добровольцев на войну в Украине

Министерство обороны РФ вряд ли сможет привлечь в рамках кампании по призыву 400 тысяч добровольцев на войну в Украину. Об этом говорится в новом ежедневном обзоре ситуации в Украине от Министерства обороны Великобритании.



О том, что российские власти планируют привлечь 400 тысяч контрактников, 24 марта сообщало агентство Bloomberg. 29 марта издание писало со ссылкой на собственные и экспертные расчеты, что в 2022 году число военнослужащих в России выросло более чем на 500 тысяч человек, хотя в рамках “частичной мобилизации” власти объявляли о наборе в армию 300 тысяч человек.



Как отмечает британская военная разведка, Россия преподносит новую призывную кампанию как привлечение добровольных, профессиональных кадров, а не как очередную обязательную мобилизацию. Однако, говорится в отчете, существует реальная возможность того, что на практике это различие будет размыто, а региональные власти РФ будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин к вступлению в армию.



Российские власти, вероятно, выбрали так называемую “добровольческую модель”, чтобы восполнить дефицит кадров и минимизировать внутреннее несогласие. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры: армии нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время.



В середине марта региональные военкоматы в России начали рассылать повестки “для уточнения документов воинского учета” и приглашения на военные сборы. По подсчетам главы правозащитной группы “Агора” Павла Чикова, повестки отправляли в более чем 40 российских регионах. Также в регионах заметно усилили агитацию на службу по контракту.



В Кремле назвали рассылку повесток “обычной практикой” и заявили, что не ведут обсуждения новой волны мобилизации.