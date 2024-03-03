



Британская разведка подсчитала среднесуточные потери РФ

В февраля среднесуточные потери россиян на поле боя в Украине были самыми высокими с начала полномасштабного вторжения.



Соответствующую статистику предоставила британская разведка в ежедневном отчете.



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"Февраль 2024 стал наивысшим показателем с начала войны - 983 в день", - сказано в отчете, где поясняется, что речь идет об убитых и раненых солдатах.



По версии разведки, общие потери РФ составили примерно 355 тысяч военных убитыми и ранеными. Аналитики также отметили, что территория западнее Авдеевки остается в центре усилий российского наступления.



"Россия захватила Авдеевку 17 февраля, и с тех пор ее силы продвинулись в шести километрах от центра города. РФ почти наверняка получила контроль над несколькими деревнями в районе: Ласточкино, Степное и Северное. Эти тактические достижения служат преимущественно для консолидации российских позиций вокруг Авдеевки", – добавили в разведке.

