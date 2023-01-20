



Британская разведка назвала количество "вагнеровцев", воюющих в Украине

Против Украины воюют до 50 тысяч российских бойцов из ЧВК "Вагнер".



Об этом сообщает британская разведка, назвав "вагнеровцев" "ключевым компонентом украинской кампании".



В министерстве обороны Британии обратили внимание на то, что 27 декабря 2022 года в России официально зарегистрировали Группу Вагнера как юридическое лицо. Отмечается, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал своих боевиков через завышенные государственные контракты, заключенные с другими его компаниями. А официальная регистрация должна максимизировать коммерческую выгоду.



