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Британская разведка назвала количество "вагнеровцев", воюющих в Украине
20.01.2023 11:04 Ольга Белозерова

Британская разведка назвала количество "вагнеровцев", воюющих в Украине

Против Украины воюют до 50 тысяч российских бойцов из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает британская разведка, назвав "вагнеровцев" "ключевым компонентом украинской кампании".

В министерстве обороны Британии обратили внимание на то, что 27 декабря 2022 года в России официально зарегистрировали Группу Вагнера как юридическое лицо. Отмечается, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал своих боевиков через завышенные государственные контракты, заключенные с другими его компаниями. А официальная регистрация должна максимизировать коммерческую выгоду.

 

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