Британская разведка назвала количество "вагнеровцев", воюющих в Украине
Против Украины воюют до 50 тысяч российских бойцов из ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает британская разведка, назвав "вагнеровцев" "ключевым компонентом украинской кампании".
В министерстве обороны Британии обратили внимание на то, что 27 декабря 2022 года в России официально зарегистрировали Группу Вагнера как юридическое лицо. Отмечается, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал своих боевиков через завышенные государственные контракты, заключенные с другими его компаниями. А официальная регистрация должна максимизировать коммерческую выгоду.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 January 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 20, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/johkRTuMp8